Troppi pregiudicati, a "tradire" il locale è uno di loro: scatta lo stop alla licenza

JESI - Ritrovo di pregiudicati e diverse irregolarità, stop di 10 giorni alla licenza di somministrazione alimenti e bevande per un locale di Porta Valle. Gli stessi residenti nelle vicinanze avevano inoltrato segnalazioni alle forze del'ordine.

Lo scorso 12 settembre i poliziotti sono intevenuti per la segnalazione di un furto di cellulare, riscontrando che buona parte dei clienti era gravata da precedenti tra cui rapina, estorsione, spaccio, violenza sessuale e associazione per delinquere. Precedenti erano a carico anche della stessa vittima del furto. Nei giorni successivi è stata verificata anche la mancata esposizione del cartello contenente la licenza, le tariffe dei prezzi, quelli del divieto di fumo oltre all’inesatta compilazione delle schede di autocontrollo delle temperature dei frigoriferi e la posa non autorizzata di un’insegna pubblicitaria.