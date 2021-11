In fuga all'alt dei carabinieri, inseguimento da brividi: è caccia ai due complici

Nonostante l'alt intimatogli dai carabinieri sono scappati a tutta velocità a bordo di una potente Audi S3 nera. Prima hanno speronato l'auto delle forze dell'ordine ferendo due militari poi sono andati a schiantarsi contro il guardrail. Neppure questo, però, ha rallentato la loro fuga e sono fuggiti a piedi per i campi. E' la rocambolesca fuga di tre uomini di cui si legge questa mattina sulle pagine del Corriere Adriatico.

L'allarme è scattato ieri sera a Loreto. Al posto di blocco in prossimità dell'uscita Loreto sull'A14, i tre, invece di fermarsi, si sono dati alla fuga. Le ricerche sono andate avanti tutta la notte e i carabinieri sono riusciti ad arrestare solo uno di loro: si tratta di un uomo di origine albanese già noto alle forze di polizia per aver commesso dei furti. I suoi due complici, invece, sono tuttora ricercati e in fuga. I due militari sono dovuti ricorrere alle cure ospedaliere dopo essere rimasti lievemente feriti nell'incidente.

Il forte sospetto degli investigatori è che si tratti proprio della banda dell'Audi avvistata negli ultimi mesi nell'anconetano, in particolare tra Senigallia, Castelfidardo ed Osimo. All'interno del mezzo sono state ritrovate alcune targhe rubate.