Paura al Pinocchio, l'autobus chiude le portiere ed il bambino rimane con la testa incastrata

ANCONA - L'autista chiude le porte del bus ed un bambino di 7 anni rimane incastrato. Paura questa mattina, poco dopo le 9, in zona Pinocchio.

Il piccolo è rimasto incastrato con la testa tra le porte e non è più riuscito a muoversi. I presenti hanno subito dato l'allarme e sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Il piccolo è stato liberato e poi trasportato all'ospedale regionale di Torrette per accertamenti. Non è in pericolo di vita e le sue condizioni non preoccupano.