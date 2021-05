Un bambino ha il Covid, l’asilo va in quarantena tra le polemiche

Polemiche a non finire da parte dei genitori per la chiusura integrale della scuola dell’infanzia di Serra de’ Conti “Il Girotondo”. La decisione, presa dalla dirigente scolastica a seguito di una positività al Coronavirus riscontrata in un bambino, ha mandato su tutte le furie gli adulti che adesso dovranno trovarsi a gestire problematiche legate al lavoro che si sarebbero volentieri evitate.

La decisione appare quanto mai discutibile in quanto, inizialmente, era stata posta in quarantena solo la classe del piccolo positivo (11 compagni) ma poi le cose sono cambiate con l’isolamento domiciliare imposto anche ai bambini delle altre due sezioni. Il sindaco di Serra de’Conti Letizia Perticaroli ha mostrato vicinanza ai genitori affidandosi al buonsenso della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Arcevia (di cui fa parte anche la scuola dell’infanzia in questione) per auspicare un retrofront sulla decisione presa.