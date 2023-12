Bambino di 8 anni morso da un cane davanti al supermercato

ANCONA - Stava passeggiando lungo Corso Carlo Alberto quando, davanti alla Coop, un cane gli ha morso la mano. Paura questa mattina, poco dopo le 12, per un bambino di 8 anni, originario del Bangladesh.

Il piccolo è rimasto ferito alla mano ma per fortuna non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce GIalla di Ancona che lo hanno soccorso e poi trasportato per le cure del caso all'ospedale pediatrico Salesi. Non è chiaro se l'animale fosse libero o sotto la custodia del proprio padrone.