Gioca in acqua e si rompe un braccio: soccorsi in spiaggia per una bimba di 8 anni

Gioca in acqua e si rompe un braccio. Soccorso a Palombina per una bimba di 8 anni. La piccola, francese in vacanza ad Ancona, è stata portata al pronto soccorso del Salesi.

I primi a soccorrerla sono stati gli operatori della Croce Gialla in quad, che hanno applicato uno stecco-benda. Un’ambulanza del 118 l’ha poi accompagnata all’ospedale pediatrico.