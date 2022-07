Alcol a ragazzini, i minorenni si ubriacano e diventano "branco": quartiere esasperato, bar chiuso

SENIGALLIA - Il locale sul lungomare continua a vendere alcol a minorenni, in alcuni casi a ragazzi che non hanno compiuto neppure 16 anni. L’ennesimo episodio risale a sabato scorso e stavolta è arrivata la chiusura per venti giorni. Nel corso di un controllo amministrativo, gli agenti della questura hanno sorpreso cinque ragazzi che festeggiavano bevendo prosecco seduti al tavolo posto su un soppalco nelle pertinenze del locale. Cinque di loro risultavano avere meno di 18 anni, uno neppure 16. Altri cinque minori sono stati controllati e identificati mentre bevevano nei tavoli al piano inferiore. La titolare non era presente, a gestire il locale c’era un 23enne che è stato denunciato per aver somministrato bevande alcoliche a minorenni. I ragazzi sono stati infine affidati ai genitori.

Quello di sabato è stato solo l’ultimo episodio. Nell’aprile del 2021 una volante era intervenuta in un negozio adiacente al bar, perché la titolare aveva raccontato di essere stata insultata e derisa da ragazzi alticci e che avevano acquistato alcol nello stesso locale. Secondo le testimonianze raccolte, in piena pandemia e senza curarsi delle norme anti-Covid, i ragazzi erano soliti assembrarsi e bere nei dintorni del bar lasciandosi andare anche a bisogni fisiologici davanti ai passanti. Proprio a fine maggio, il locale era già stato chiuso per 15 giorni.