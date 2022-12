Ordine degli avvocati, sfida a due per la presidenza: Mario Fusario vs Gianni Marasca

ANCONA - Avvocati al voto per il rinnovo del presidente dell’Ordine, per ora sarà una sfida a due: Gianni Marasca contro Mario Antonio Massimo Fusario. Una prima aggregazione già c’è con il candidato presidente Fusario, avvocato civilista di 44 anni. La seconda, con Marasca, 69 anni, avvocato penalista, verrà presentata il 16 dicembre all’hotel City (ore 18.30). Fusario è iscritto all’ordine degli avvocati dal 2005. La sua aggregazione è pronta da novembre. «Ho deciso di presentare la mia candidatura all’incarico di presidente - dice Fusario - per continuare a mettermi a disposizione della categoria professionale cui appartengo, proseguendo il lavoro fin qui svolto, arricchendolo con nuovi obiettivi per i quali già in questi mesi ho cominciato a mettere le basi». Riforma Cartabia e smaltire il pregresso che intasa le aule di giustizia tra i punti del programma su cui si concentrerà Fusario.

Hanno aderito a questo progetto i consiglieri uscenti Ludovica Dusmet, Lino De Bellis, Paolo Tartuferi, Giacomo Maria Girombelli, Livia Ciappelloni, Genny Giuliani, Virginia Reni, Alessandra Moneta e Giordano Gagliardini. Lo sfidante di Fusario sarà come detto l’avvocato Gianni Marasca. «Questa è la locandina della mia candidatura alla presidenza del consiglio ordine avvocati - ha scritto Marasca sulla sua pagina Facebook postando il dipinto “La scuola di Atene” di Raffaello -. Io sono Socrate...chi vuole venerdì 16 alle 18.30 all'hotel city di Ancona.. presentazione con drink...uno solo». Marasca è già presidente del Consiglio di Disciplina dell'ordine degli avvocati. La sua squadra sarà questa: Rossella Dadea, Diletta Cicconi, Jolita Margarucci, Andrea Nocchi, Bernardo Becci, Roberta Ragnetti, Gabriella Gregori, Andrea Marini e Mauro Paolinelli.