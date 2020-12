Multe e autovelox, Ugl Marche: «Dalla parte degli automobilisti sanzionati ingiustamente»

«La vicenda sull’autovelox di Falconara, installato sulla statale 16 in direzione Ancona, non è una questione chiusa con le sentenze del giudice di pace che hanno accolto i ricorsi di alcuni automobilisti. Resta aperta la partita per tutti coloro che non hanno impugnato le contravvenzioni ed hanno pagato le multe elevate». Queste le parole della nota diramata dall'Unione generale del lavoro (Ugl Marche) sezione polizia locale.

«Ugl Marche da subito si è messa a disposizione degli utenti ravvisando criticità nel posizionamento di quell’autovelox ed incaricava l’avvocato Donatella Baleani di seguire i ricorsi, ottenendo un ottimo risultato vincendo i ricorsi contro il Comune di Falconara e per tale importante lavoro va il nostro plauso e ringraziamento all’avvocato Baleani. Ora però resta sospesa la posizione di chi invece ha confidato nel buon operato della Pubblica Amministrazione , ma che ha effettuato un erroneo pagamento avendo diritto all’annullamento di quei verbali, ma soprattutto al rimborso di quanto erroneamente pagato. Il sidacato ha deciso di affidare l’incarico di agire all’avvocato Corrado Canafoglia , in questa complessa vicenda, considerata la sua esperienza pluriennale in azioni di massa per i quali ha riportato importanti successi, quali per esempio il rimborso giudiziale della tassa governativa di iscrizione camerale per le società o di recente il riconoscimento del fondo indennizzo per migliaia di risparmiatori truffati, compresi quello di Banca Marche. Ed è per tale motivo che gli automobilisti che hanno pagato possono ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato».