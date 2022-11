Ubriaco al volante, il tuo tasso è oltre tre volte il consentito: scattano maxi multa e denuncia

FALCONARA - Si era messo al volante con un tasso di alcol nel sangue oltre tre volte superiore al consentito, per un 63enne di Jesi sono scattati una denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica e il sequestro del veicolo ai fini della confisca, cui si aggiunge la sospensione della patente che, all’esito del processo potrà arrivare a 2 anni e un’ammenda fino a 6mila euro. Lo jesino, cui è stata riscontrata una concentrazione massima di alcol nel sangue di 1,72 grammi per litro, è uno degli automobilisti incappati nei controlli stradali della polizia locale di Falconara. Il Comando falconarese anche nel pomeriggio di sabato 12 novembre ha messo in servizio due ulteriori pattuglie, composte da quattro agenti e un ufficiale, con l’obiettivo prioritario di vigilare sulla condotta delle persone al volante e di prevenire incidenti.

I posti di controllo sono stati allestiti a Castelferretti e Villanova e hanno permesso di fermare circa 70 veicoli. Le sanzioni hanno colpito anche un conducente che guidava con la patente revocata e che dovrà pagare 3.333 euro. E’ scattato il fermo del veicolo. Non è andata meglio a un automobilista che guidava un mezzo senza assicurazione, sanzionato per 866 euro (con la decurtazione di 5 punti della patente). Anche in questo caso il veicolo è stato sequestrato. Un quarto conducente è stato sanzionato per 121 euro perché trovato alla guida di un veicolo senza revisione. L’auto è stata sospesa dalla circolazione. I controlli sono stati programmati con cadenza settimanale per vigilare sulla sicurezza stradale e sanzionare eventuali comportamenti scorretti, come il mancato uso delle cinture di sicurezza, l’utilizzo del telefonino alla guida, condotte in violazione delle indicazioni stradali e in generale delle norme del codice della strada.