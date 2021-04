Scuole aperte, ma come sta il trasporto pubblico? Il punto della situazione

A quattro giorni dalla riapertura delle scuole, con la città di nuovo in zona gialla, l’Amministrazione comunale ha fatto il punto sul funzionamento del trasporto pubblico locale, insieme con la Conerobus e con la ditta Pluservice, incaricata della gestione del progetto sperimentale 6smart, che prevede linee aggiuntive per gli studenti di alcune scuole pilota e per i pendolari e i cittadini che hanno necessità di spostarsi sulle medesime linee.

«Si tratta – afferma l’assessore ai Trasporti Ida Simonella – di dati confortanti, che possiamo interpretare sia come il frutto dell’impegno organizzativo dei vari istituti scolastici, sia come il segno di una buona consapevolezza degli studenti e delle loro famiglie, che evidentemente hanno compreso la necessità di diversificare, ove e quando possibile, i mezzi per raggiungere la scuola. Il Comune, da parte sua, si è impegnato a rassicurare le scuole e le famiglie, creando un sistema che prevede l’attivazione “automatica” di corse aggiuntive laddove ce ne fosse bisogno. Il nostro progetto 6Smart, infatti, continua a essere utilizzato da una parte degli studenti e, poiché dimostra di avere ancora capienza, resta aperto a tutti i cittadini e ai pendolari che abbiano la necessità di spostarsi lungo le linee in cui esso è attivo. E' un sistema sperimentale a cui attribuiamo molta importanza, riconosciuto come best practice sia a livello regionale sia a livello nazionale, giunto anche sul tavolo di confronto del Viminale. E' uno strumento che, per la sua valenza logistica (si possono prenotare gli orari e soprattutto i posti a bordo a sedere) si presta ad essere utilizzato anche in altri contesti dove è importante garantire la certezza del servizio in piena sicurezza, come ad esempio negli spostamenti da e per le spiagge della nostra riviera». Per quanto riguarda gli autobus di linea, i dati comunicati da Conerobus indicano che la frequentazione media giornaliera del servizio urbano di Ancona (tutte le corse) si attesta attorno al 18-20% della capacità di carico totale degli autobus. Per quanto attiene i collegamenti utilizzati dagli studenti delle scuole medie superiori, la stessa fonte ha indicato le fasce di frequentazione media per gli ingressi e le uscite: per le linee utilizzate dagli studenti degli Istituti Savoia Benincasa, Mannucci e Rinaldini oscillano tra il 25 e il 40 per cento; stesse oscillazioni di frequentazione media si registrano sulle linee che servono gli studenti del liceo scientifico Galilei e l’ISS Podesti e quelli dell’IIS Volterra Elia, mentre per l’ISTVASS i valori sono tra il 20 e il 35% di capienza occupata. «Siamo soddisfatti – afferma il presidente di Conerobus Muzio Papaveri – del lavoro di squadra che ci vede protagonisti insieme al Comune di Ancona, alla Regione Marche, alla Prefettura e ai dirigenti scolastici. Abbiamo implementato un sistema di trasporto costruito per rispondere alle esigenze delle scuole, la cui attività didattica, per gli istituti secondari di secondo grado, è svolta il presenza al 70%. Per garantire il trasporto in sicurezza, l’azienda ha anche introdotto corse supplementari ed è pronta ad intervenire, in caso di necessità, con ulteriori mezzi. Quest’ultima evenienza non si è al momento verificata. Ciò significa che abbiamo imboccato la strada giusta e che ci sono margini di potenziamento del servizio».

Le linee aggiuntive "a chiamata"

Il Comune ricorda, infine, che il servizio 6smart prevede una serie di corse aggiuntive rispetto alla normale pianificazione e, nato per aiutare gli studenti a raggiungere i loro istituiti osservando le regole volte a salvaguardare la salute di tutti, oggi è aperto a tutti coloro che hanno necessità di spostarsi negli orari e nelle tratte già previste, che possono essere consultati nella pagina di myCicero www.mycicero.it/atma-prenotazione-corsa-scolastica . Quattro le linee individuate attraverso le preferenze degli studenti che hanno prenotato il servizio 6Smart:

FS: dalla Stazione FS, transito per piazzale Europa con destinazione via Tiziano-Michelangelo e via Gervasoni c/o Questura

PL: dal centro di Pietralacroce, transito per il Passetto con destinazione via XXV Aprile c/o via Michelangelo e via Gervasoni c/o Questura

PN: dal capolinea del Pinocchio in via Madonnetta, transito per piazza Ugo Bassi e p.le Europa con destinazione via Tiziano-Michelangelo e via Gervasoni c/o Questura

BB: dal centro scambiatore di via Brecce Bianche, transito per via di Passo Varano-stazione FS, via S.Giacomo della Marca con destinazione via Bocconi-accesso a via Marini e via Martiri della Resistenza-Vigili del Fuoco.

Per prenotare occorre scaricare l’app gratuita ATMA e registrarsi. In app è possibile prenotare gratuitamente la corsa, utilizzando i titoli cartacei già in proprio possesso, oppure acquistando il titolo di viaggio digitale. Alla pagina https://www.mycicero.it/atma-prenotazione-corsa-scolastica sono disponibili tutti gli aggiornamenti e le informazioni per utilizzare 6Smart. Se si necessita di assistenza si può scrivere alla mail 6smart@mycicero.it .