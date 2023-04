Insegue il bus, tira il freno d'emergenza esterno e sale per minacciare l'autista

JESI - Ha fermato l’autobus in transito azionando la maniglia esterna di emergenza. Quindi è salito, inveendo contro l’autista, anche con minacce. Protagonista un 22enne residente in Vallesina il cui gesto, in prossimità della rotatoria di Viale XXIV Maggio, ha creato paura anche tra i passeggeri presenti. L’autista si è rifiutato di riprendere la marcia ed ha subito chiamato il 112. In quel momento, si trovava nei paragg una pattuglia della Polizia locale, che è subito intervenuta.

Il 22enne, già noto per aver ripetutamente usufruito del servizio di trasporto pubblico locale senza biglietto, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e minacce e proposto per l’emissione di un foglio di via obbligatorio alla Questura di Ancona essendo, malgrado la giovane età, un personaggio già conosciuto alle forze dell’ordine.