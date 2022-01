Auto in fiamme: attimi di paura lungo la strada provinciale

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 16,30 circa in via Montefanese lungo la strada Provinciale 361, ad Osimo, per l’incendio di un’auto.

La squadra dei pompieri di Osimo sono intervenuti immediatamente sul posto con un’autobotte e hanno spento le fiamme con un estinguente specifico, per poi mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano danni a persone. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo. Difatti si è fiondato fuori dall'abitacolo dopo aver visto il fumo uscire dal cofano.