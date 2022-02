Manovre pazze in auto, scatta il controllo: trovati con la droga 

SENIGALLIA - Prima l’”alt” per le manovre pericolose in auto nel centro cittadino, poi il controllo domiciliare. In casa della coppia, un na 40enne e un 30 enne, i poliziotti delle Volanti hanno trovato involucri di hashish per diverse decine di grammi, insieme al materiale per il confezionamento della droga.

Oltre agli stupefacenti, gli agenti hanno trovato anche 4mila euro un contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. I due sono stati denunciati