Morte Aurora Caruso, indagato per omicidio stradale il 21enne alla guida della Opel

ANCONA – E' indagato per omicidio stradale il 21enne alla guida della Opel Astra che ieri sera è rimasto coinvolto nell'incidente avvenuto lungo la statale 16, ad Osimo, dove ha perso la vita Aurora Caruso, 22 anni, di Collemarino. Il giovane, M. B., aveva avuto un altro brutto incidente a febbraio di due anni fa, a Polverigi, e gli era stata sospesa la patente per otto mesi. Poi gli era stata ridata. All'epoca era un neopatentato. I due veicoli dello schianto di ieri sono stati sequestrati, oltre alla Opel anche la Alfa 147 guidata da Aurora. Il pm di turno, Serena Bizzari, non ha disposto l'autopsia sul corpo della giovane che nel pomeriggio di oggi è stato restituito ai familiari.

Già aperta la camera ardente, alla casa funeraria Biondi, a San Biagio di Osimo. Il funerale è stato fissato per venerdì, alle 10.30, alla chiesa San Pio X di Collemarino. La 22enne lascia la mamma Agnese Bendelari, il papà Gioacchino e il fratello Andrea. Aurora ieri aveva finito il turno di lavoro da “Risparmio Casa”, il colosso dei prodotti per l'igiene della casa che si trova all'interno del parco commerciale Cargopier. Questa mattina le colleghe e i colleghi di lavoro erano scioccati. « Siamo tutti ancora molto scossi » sono riusciti a dire. La 22enne aveva fatto il turno serale e a casa la spettavano per la cena. I carabinieri di Osimo, che hanno effettuato i rilievi, ascolteranno i testimoni e anche il 21enne per ricostruire la dinamica dell'incidente. Sono state chieste anche le telecamere del centro commerciale per vedere se hanno ripreso qualcosa. Da quanto emerso fino ad ora la Alfa della giovane si stava immettendo da via Sbrozzola sulla statale dove sopraggiungeva la Opel, diretta a sud. Lo schianto è stato violento. Dovrà essere accertata anche la velocità con cui procedevano i veicoli, in un tratto stradale dove c'è un limite di 70 chilometri all'ora.