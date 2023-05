Un'aula al magistrato Fanuli. Il pm Gubinelli: «Forse con lui al Csm non avremmo avuto un hotel Champagna»

ANCONA – Il suo lavoro ha lasciato un segno e così la Corte di Appello ha voluto rendere omaggio ad un magistrato morto prematuramente il 7 luglio dello scorso anno. E' Giuseppe Luigi Pietro Fanuli a cui questa mattina è stata intitolata un'aula della Corte di Appello di Ancona. Fanuli era il presidente del Tribunale di Pesaro e se ne è andato a 65 anni di età. Originario di Tortona ma marchigiano ormai di adozione «ha ottenuto importanti risultati - ha osservato il presidente della Corte di Appello Luigi Catelli – e dedicargli un'aula è un richiamo a seguire il suo stesso impegno servendo bene i cittadini e la nazione». Fanuli è stato trovato morto nel suo appartamento in centro, a Pesaro, stroncato da un malore. I colleghi, non vedendolo, lo erano andati a cercare proprio a casa. La sua carriera è stata narrata dal pm Paolo Gubinelli, che ne ha ripercorso le virtù ricordando anche quando si era candidato per il Csm ma la sua nomina non fu presa nemmeno in considerazione. «Forse con lui – ha detto Gubinelli – non avremmo avuto un hotel Champagne (il caso Palamara, ndr)». Nel 2012 Fanuli era diventato presidente della sezione penale della Corte di Appello di Ancona. Nel 2017 era andato a Pesaro per la presidenza del Tribunale. Bilingue, numerose pubblicazioni, plurilaureato, aveva tanto ancora da dare al mondo della giustizia. Alla cerimonia di oggi hanno partecipato i magistrati di Ancona, la procuratrice capo Monica Garulli, l'ex procuratore generale Sergio Sottani, la presidente del tribunale di Ancona Edi Ragaglia e anche la sindaca nonché avvocato Valeria Mancinelli, tra le sue ultime apparizioni pubbliche come prima cittadina della città. A fine cerimonia è stata scoperta la targa a nome di Fanuli.