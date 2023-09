Voragine sull'asse attrezzato: chiusure e traffico in tilt

ANCONA - Voragine sull'Asse Nord-Sud, chiusa l'uscita per Vallemiano e traffico in tilt. La buca si è aperta questa mattina nella corsia in direzione centro città. Tecnici comunali già al lavoro e situazione in via di risoluzione.

AGGIORNAMENTO - Nella tarda mattinata di oggi la voragine è stata chiusa. Disagi ancora alla viabilità con lunghe code nella zona.