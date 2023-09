Nuovo asfalto su via Zappata, chiuse tre vie dove sarà anche vietato parcheggiare. Ecco quali

ANCONA - Al via domani, 15 settembre, i lavori di messa in sicurezza di via Zappata, nel tratto compreso tra via Magenta e via Carducci (come da foto nella zona in rosso). L'intervento prevede la fresatura e la riasfaltatura della strada, ubicata nel centro storico. L'esecuzione di dette opere comporterà: l'interdizione al transito ed alla sosta del tratto di via Zappata interessato dai lavori; l'interdizione al transito ed alla sosta su via Carducci, tra via Magenta e piazza Roma, escluso gli autorizzati (Corte d'Appello e mezzi di polizia, vedi la zona in giallo nell'immagine allegata); divieti di sosta e fermata ove occorre. «Si cercherà – sottolinea l'assessore ai lavori pubblici e manutenzioni Stefano Tombolini- di eseguire i lavori i lavori nel minor tempo possibile per arrecare il minimo impatto possibile sull'utenza, salvo imprevisti legati alle condizioni meteo».