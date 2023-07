Inseguito e picchiato da cinque persone, serata di paura agli Archi

ANCONA - Inseguito da almeno cinque persone, rimedia anche una bottigliata in testa. Paura ieri sera in via Marconi per un extracomunitario di 26 anni. Il ragazzo, per motivi ancora in corso di accertamento, è stato picchiato dal gruppo. Sul posto è intervenuta la Croce Gialla insieme al 118. Il giovane è stato portato in ospedale, non rischia la vita. Sui motivi di quanto accaduto indagano i carabinieri, intervenuti con una pattuglia.

IN AGGIORNAMENTO