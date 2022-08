Cade in casa e fa pensare al peggio: un vicino scavalca il muro nel tentativo di salvarlo

ANCONA- Non ci sono state fortunatamente conseguenze negative per un anziano che ieri sera, 19 agosto, è caduto all’interno della sua abitazione di via Andrea Costa. Al momento dell’arrivo dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco l’uomo è stato soccorso e portato all’ospedale in condizioni non gravi.

Viste le richieste d’aiuto, anche un vicino nel tentativo di soccorrerlo aveva scalvato il muro dal momento che tutti avevano pensato al peggio.