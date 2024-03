Aggredisce un anziano per 20 euro, un giovane lo segue e lo fa arrestare

ANCONA – Si è messo sulle sue tracce senza perderlo di vista dopo averlo visto aggredire un anziano e derubarlo. Ed a seguito della segnalazione di un giovane, i poliziotti sono intervenuti per fermare l’uomo, che si era allontanato indisturbato. L’intervento degli agenti è avvenuto nei nei pressi di via Martiri della Resistenza, ed ha portato al fermo di un nigeriano di circa 30 anni, con diversi precedenti, il quale poco prima aveva sottratto con violenza una banconota da 20 euro custodita tra le mani di un ultranovantenne, dopo averlo colpito al volto.

Soccorso da alcuni passanti, a cui aveva raccontato quanto accaduto ed indicato il ladro, l'anziano aveva chiesto di fermare il suo aggressore, controllato a distanza da un giovane che nel frattempo ha allertato le forze dell’ordine. Giunta sul posto, la volante ha fermato il nigeriano e lo ha portato presso gli uffici di via Gervasoni. A suo carico, la denuncia per rapina aggravata: condotto nel carcere di Montacuto, attenderà l’udienza per direttissima. La vittima, che ha successivamente riconosciuto il suo aggressore, è stata portata al pronto soccorso per i controlli medici del caso dopo il pugno al volto subito.