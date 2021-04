Anziana colta da un malore: i vigili del fuoco passano dalla finestra

Spavento oggi pomeriggio in via Piave. Un'anziana di 92 anni ha accusato un malore mentre si trovava nel suo appartamento. A lanciare l'allarme una parente che non riusciva a contattare l'anziana. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Gialla, l'automedica e due mezzi dei vigili del fuoco.

I pompieri sono dovuti passare da una finestra per entrare in casa e raggiungere la donna che versava in stato di semi coscienza in camera da letto. Subito è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità. Per consentire le operazioni di soccorso il tratto di strada tra via Vecchini e via Giannelli è stato chiuso al traffico.