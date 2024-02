Non riesce ad alzårsi dopo una caduta in casa e ad avvertire i familiari: soccorsa un'anziana di 87 anni

ANCONA – Era caduta a terra dopo aver perso l’equilibrio, e non riusciva più ad alzarsi. Provvidenziale l’arrivo in un appartamento del capoluogo in zona Pincio da parte dei Vigili del Fuoco di Ancona e della Croce Gialla, che hanno prestato soccorso ad un’anziana di 87 anni.

Oltre ad avere cercato inutilmente di rimettersi in piedi, non era in grado di contattare i propri familiari. Il personale sanitario è intervenuto e dopo le prime cure del caso, ha trasportato la donna all’ospedale di Torrette con un codice di media gravità.