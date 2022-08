Spruzza liquido sull'anziana: «Signora, l'ha colpita un escremento di uccello!», poi la deruba

ANCONA - Le sporca i capelli e il braccio con una sostanza di colore marrone, facendole credere di essere stata colpita da escrementi di uccello. Quando lei si toglie l’orologio e il bracciale per pulirli, lui glie li ruba e scappa. E’ successo ieri pomeriggio nei pressi dello stadio Dorico. Vittima, una donna di 85 anni. L’anziana ha raccontato alla polizia di essere stata avvicinata da un uomo di circa 30 anni, di carnagione chiara. E' emerso che il truffatore aveva appositamente sporcato la donna con la sostanza marrone scuro. Si era poi offerto di aiutarla con alcuni fazzoletti e, approfittando dell'istante, le ha portato via bracciale e orologio scappando lungo il Viale.

Le truffe estive

Nel periodo estivo, il pericolo di truffe ai danni degli anziani è maggiore a causa del parziale svuotamento delle città. La divisione Anticrimine della Questura di Ancona, diretta dal vice questore Marina Pepe, ha realizzato una brochure in collaborazione con Confartigianato. Tra i consigli, quelli di non aprire la porta ad estranei, non dare confidenza per strada e non fornire informazioni personali al telefono.