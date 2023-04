Sopralluogo della procura sulla Montecarottese, dove è scomparsa Andreea: calcolate le distanze sugli spostamenti di quella notte

JESI – Ha voluto calcolare gli spostamenti che ci sono stati la notte della scomparsa e la mattina presto, anche in base alle dichiarazioni fatte da Aurora, sentita come testimone mercoledì mattina, in procura, la pm Irene Bilotta. Questa mattina il magistrato è stato sulla Montecarottese, la strada che Andreea Rabciuc avrebbe percorso prima di sparire nel nulla, lasciando la roulotte all'alba del 12 marzo del 2022, dopo un litigio con il fidanzato Simone Gresti. Insieme al pubblico ministero c'erano anche due sue collaboratrici. Hanno percorso tratti a piedi, altri in auto, calcolando i secondi e i minuti da un posto all'altro, ripercorrendo un po' la serata della scomparsa e quanto dichiarato da chi è stato con lei quella sera, come Aurora. Il motivo? Tutto è finalizzato a ritrovare tracce e indizi che portino a capire che fine abbaia fatto la giovane romena che viveva a Jesi con la madre, scomparsa nel nulla a 27 anni. Sono 13 mesi che di lei non si hanno più notizie e ora si sta cercando un corpo più che una persona in vita. Il sopralluogo della pm è durato alcune ore. A mezzogiorno la Bilotta e le sue collaboratrici erano di nuovo in tribunale.