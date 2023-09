Andrea Monti, l'imprenditore morto in azienda durante un sopralluogo. L'UGL: «Intollerabile strage dei lavoratori»

ANCONA - Stava effettuando un sopralluogo sul tetto della sua azienda, la Quattro Separator srl, quando il suo peso ha fatto cedere la struttura ed è precipitato nel vuoto. A perdere la vita è Andrea Monti, 53 anni, titolare dell'azienda di via Fioretti, alla Baraccola. L'imprenditore è stato immediatamente soccorso ma il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Poco dopo al capannone sono arrivate la compagna del 53enne falconarese ed alcuni amici. Le indagini dovranno accertare la dinamica del tragico incidente e capire come l'uomo sia finito sul pannello in plexiglas che si trovava sul lucernaio. Andrea Monti aveva deciso di effettuare un sopralluogo, insieme a tre tecnici di una ditta esterna, per verificare la possibilità di installare un impianto fotovoltaico. Al momento del dramma in azienda erano presenti alcuni dipendenti che hanno subito allertato i soccorritori. Sul posto è atterrata l'eliambulanza con il medico che ha utilizzato il verricello e si è calato all'interno della fabbrica. Le manovre di rianimazione, durate una quarantina di minuti, non sono però valse a nulla.

«Continua senza tregua l'intollerabile strage dei lavoratori». Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Paolo Capone, Segretario Generale UGL, e Masha Parisciani, Segretario Regionale UGL Marche, in merito all'infortunio mortale sul lavoro avvenuto ad Ancona.

«Nei primi 6 mesi del 2023 - continua l'UGL - secondo l’Inail sono state 450 le denunce di infortuni mortali. Di fronte a questi numeri impressionanti è intollerabile parlare di tragica fatalità. La sicurezza sul lavoro è una vera e propria emergenza nazionale, pertanto, occorrono investimenti senza precedenti sulla formazione e sulla prevenzione per impedire simili tragedie. Servono riforme urgenti come il coordinamento delle banche dati per intensificare i controlli e, soprattutto, una capillare formazione sulla sicurezza a partire dalle scuole secondarie al fine di rafforzare la prevenzione. Inoltre, chiediamo di favorire una maggiore cultura della sicurezza sul lavoro, attraverso corsi di formazione e addestramento destinati ai lavoratori e alle imprese rafforzando, al contempo, i controlli sui luoghi di lavoro».