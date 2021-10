Chi guida ubriaco e chi gira in città nonostante l'espulsione: 3 denunce nel weekend

I Carabinieri della Compagnia di Ancona, durante i controlli del territorio effettuati nel fine settimana, hanno identificato 150 persone e 105 autovetture, denunciando in stato di libertà tre soggetti. Nello specifico uno di loro è stato sorpreso mentre si trovava in città nonostante fosse sprovviso dei documenti di identificazione e nonostante un decreto di espulsione a suo carico emesso dal Questore. Caso analogo anche per il secondo denunciato, controllato sulla SS16 Adriatica, che non aveva i requisiti per la permanenza sul territorio nazionale. Per lui sono subito state avviate le procedure di espulsione dal Paese. La terza denuncia infine è arrivata a seguito di un controllo lungo via Cameranense, dove un automobilista è stato sorpreso ubriaco alla guida. Dopo essersi rifiutato di sottoporsi ad alcol test i militari lo hanno denunciato e gli hanno ritirato la patente di guida.