Denuncia il fidanzato per le violenze subite, gli amici dell'uomo iniziano a perseguitarla e le danno della "scimmia"

ANCONA - Donna denuncia l'ex fidanzato per le violenze subite e gli amici dell'uomo iniziano a perseguitarla, minacciarla e le danno della "scimmia". Per loro, tutti di origine albanese, il questore di Ancona ha emesso tre ammonimenti per stalking.

La vicenda

A seguito delle reiterate violenze subite dal suo ex fidanzato una donna anconetana ha deciso di raccontare la sua storia alla polizia. Dopo averlo saputo gli amici dell'uomo hanno iniziato a perseguitarla, spaventarla ed insultarla sui social network ed in pubblico, anche davanti a familiari ed amici, definendola una "scimmia". I tre sono stati ammoniti dal questore Cesare Capocasa per stalking: da ora se continueranno a molestarla il reato diventerà procedibile d'ufficio e gli stessi saranno indagati per forma aggravata.