Altro giro, altra rissa nella notte anconetana. Calci e pugni davanti al bar: una decina i ragazzi coinvolti

ANCONA - Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti questa notte in via Marconi, all'altezza del bar "Four roses", per una probabile rissa in strada fra diversi cittadini stranieri. Davanti al locale, chiuso da tempo a causa di diverse segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine, c'era un gruppetto di stranieri originari della Costa d’Avorio.

I ragazzi hanno raccontato agli agenti di aver avuto una discussione verbale molto animata per futili motivi con un gruppo di 5 soggetti stranieri, probabilmente tunisini, che è poi degenerata in un'aggressione fisica nei loro confronti con calci e pugni. Gli aggressori, successivamente, sarebbero scappati in direzione della stazione ferroviaria. Uno degli ivoriani è dovuto ricorrere alle cure del 118 per un dolore al ventre. In corso le indagini da parte della Polizia.