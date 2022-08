Fissa i poliziotti per essere controllato, la richiesta è alquanto particolare: «Fatemi tornare in carcere»

«Ho iniziato ad assumere sostanze stupefacenti, fatemi tornare in carcere per disintossicarmi». Era questo il desiderio di un 20enne anconetano, controllato la scorsa notte dagli agenti della Squadra Volanti in via Marconi. Il giovane è stato trovato a bordo strada mentre seguiva con lo sguardo il passaggio dei poliziotti come a voler essere controllato. Il giovane ha raccontato agli operatori di voler essere arrestato perchè aveva violato l’obbligo di dimora in atto. Inoltre ha ribadito di voler tornare in carcere per disintossicarsi. L'anconetano, a suo dire, era tornato a casa dopo un periodo in carcere ed aveva iniziato ad assumere sostanze stupefacenti.

Identificato, è risultato essere effettivamente destinatario di un Obbligo di Dimora nel Comune di Ancona con la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 22.00 alle ore 7.00, nonché di un Avviso Orale emesso dal Questore di Ancona. Per lui è scattata la denuncia.