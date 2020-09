Attacco di panico mentre nuota al largo, paura in spiaggia: donna rischia di annegare

Malore in acqua, paura ieri mattina a Portonovo, dove una donna è stata soccorsa al largo dello stabilimento Spiaggiabonetti.

A trarla in salvo ci hanno pensato Paolo Bonetti, il suo socio Raby e due bagnanti che si sono accorti del pericolo e non hanno esitato a tuffarsi. La donna, di circa 50 anni, sarebbe stata colta da un attacco di panico mentre nuotava a circa 30 metri dalla costa e non aveva più le forze per tornare a terra.

Così i soccorritori l’hanno raggiunta e anche con l’aiuto di un sup sono riusciti a portarla in salvo. La donna, molto agitata, è stata poi affidata alle cure del 118 ed è stata accompagnata all’ospedale di Torrette per accertamenti.