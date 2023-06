Due malori a bordo di navi e operaio di un cantiere con la mano squarciata: raffica di interventi al porto

ANCONA- Si squarcia una mano con un cutter, operaio di un cantiere navale nella zona di via Mattei trasportato all’Ospedale di Torrette dalla Croce Gialla. L’uomo, arrivato al pronto soccorso in codice giallo, è entrato immediatamente in sala emergenza. Altri due interventi al porto, sempre ieri pomeriggio, per malori a bordo di navi. Una crocierista, una ragazza armena, appena arrivata ad Ancona è stata colta da un malore. Soccorsa dalla Croce Gialla, ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. Crisi respiratoria invece per una donna italiana di 78 anni imbarcata in un traghetto in partenza per la Grecia. La signora è stata portata a Torrette da un’ambulanza della Croce Gialla in codice giallo avanzato.