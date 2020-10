Folla al Bingo dopo la mezzanotte, un minore nella sala scommesse: super multe

Folla nella sala scommesse, dove era presente anche un minorenne. Clienti in cerca di fortuna al Bingo anche dopo la mezzanotte. Fanno quasi 15mila euro di multa per i titolari, sanzionati pesantemente dalla Squadra amministrativa di sicurezza della questura di Ancona nei giorni scorsi, nell’ambito di servizi di controllo per la prevenzione e repressione del gioco illegale, predisposti dal questore Giancarlo Pallini, insieme al personale dei Monopoli di Stato.

Una sala scommesse rischia la chiusura fino a 30 giorni perché al suo interno, oltre a numerosi clienti, è stato trovato un ragazzo di 17 anni. Per il titolare è scattata la multa di 6.666 euro. Contravvenzioni da 4mila euro a testa, invece, per i titolari dei due Bingo in cui i poliziotti hanno trovato clienti che giocavano dopo la mezzanotte, violando l’obbligo di chiudere le sale alle ore 24, come disposto da una legge regionale.