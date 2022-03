Malore in strada, l'amico che è con lui chiama i soccorsi: 40enne in ospedale

ANCONA - Si trovava insieme ad un amico lungo via Flaminia quando si è accasciato al suolo dopo aver accusato un malore. E' quanto successo nella serata di ieri, nella zona della Palombella.

Lui, un 40enne, è caduto ed ha battuto violentemente la testa sull'asfalto. Il suo amico ha subito allertato il 118 che è intervenuto sul posto co l'automedica e con gli operatori della Croce Gialla di Ancona. Secondo quest'ultimi non è escluso che il 40enne abbia abusato di stupefacenti. L'uomo è stato quindi portato in ospedale per le cure del caso. Per fortuna non è in pericolo di vita.