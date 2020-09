Ubriaco fradicio, si stende sul marciapiede e blocca l'accesso a un ristorante

Ubriaco fradicio, si distende sul marciapiedi, bloccando l’ingresso ad un ristorante, in pieno giorno.

Chi l’ha visto ha subito chiamato il 118 pensando che stesse male. In effetti l’uomo, un 45enne d’origine africana, era alle prese con un abuso etilico, così è stato portato all’ospedale di Torrette per le cure del caso. E’ successo in piazza Rosselli, nei pressi della stazione.

Sul posto sono intervenute l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Gialla.