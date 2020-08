Malore sullo stradello per il mare, paura per un turista: soccorso dai vigili del fuoco

Si è sentito male mentre risaliva il sentiero del Trave. Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi per un turista umbro di 53 anni.

Insieme ad un amico, l’uomo, affetto da diabete, stava percorrendo la ripida salita quando all’improvviso ha avuto un mancamento. Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per recuperare il paziente, che si trovava a un centinaio di metri dalla strada provinciale.

E’ stato attivato anche l’elisoccorso, non per le condizioni del 53enne, ma per le difficoltà del recupero. Alla fine, però, il turista è stato portato dai vigili del fuoco fino alla strada e consegnato alle cure del 118.