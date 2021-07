Va dal parrucchiere e si sente male, paura per un 35enne: scattano i soccorsi

ANCONA - Va dal parrucchiere e, forse per il caldo, accusa un malore. Paura questa mattina per un ragazzo di 35 anni che si trovava all'interno di un'attività di piazzale Europa. Sul posto sono dovuti intervenire gli operatori della Croce Gialla di Ancona. Il giovane è stato quindi soccorso e trasportato all'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità. Per fortuna non è in pericolo di vita.