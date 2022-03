Malore in casa, 38enne in overdose: corsa per salvarlo

ANCONA - Finisce in overdose mentre si trova in casa al Piano. Tragedia sfiorata questa sera. L'uomo di 38 anni era in compagnia di un'altra persona quando ha iniziato a sentirsi male. Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona insieme all'automedica di Ancona Soccorso e la polizia. Il fatto è accaduto verso le 19,30.

L'uomo era privo di sensi e i soccorritori gli hanno somministrato subito il farmaco che inibisce gli oppiacei. Nonostate si sia ripreso ha continuato ad accusare problemi respiratori. Così è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Torrette per accertamenti.