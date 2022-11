Furiosa lite con sua madre, donna si barrica in casa: per farla uscire deve fare irruzione la polizia

ANCONA - Vigili del fuoco, polizia ed ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Forze dell'ordine e soccorritori hanno raggiunto oggi pomeriggio l'appartamento di una 50enne anconetana, residente a Posatora, a seguito di una lite avvenuta tra la donna e l'anziana madre.

La 50enne infatti, a seguito dell'acceso diverbio, si è barricata in casa. Le urla hanno preoccupato e non poco i vicini di casa che hanno allertato i soccorritori. Quest'ultimi, dopo un primo rifiuto della donna di aprire il portone di casa, sono riusciti ad entrare nell'appartamento trovandola in stato confusionale. Per lei è stato necessario il trasporto all'ospedale regionale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.