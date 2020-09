Lavori in galleria, chiude di notte un tratto della Statale 16: riapertura a gennaio 2021

A partire da lunedì 7 settembre saranno avviati da parte di Anas (Gruppo FS Italiane) i lavori di manutenzione programmata per il risanamento del calcestruzzo all’interno della galleria Montagnola, sulla strada statale 16.

Per contenere i disagi al traffico, i lavori si svolgeranno esclusivamente in orario notturno dalle 21 alle 6, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Durante i lavori, la Statale sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Torrette/Taglio e Candia/Pinocchio.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Il completamento è previsto entro la prima metà di gennaio 2021. L’intervento si aggiunge ai lavori di ammodernamento dell’impianto di illuminazione completati lo scorso giugno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.