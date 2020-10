Raid di furti nelle abitazioni, quartiere sotto scacco: «Aiutateci a trovare i ladri»

Furti in serie, paura e rabbia alle Grazie. Tre appartamenti sono stati svaligiati sabato sera dai ladri, scappati con monili, oggetti d’oro e contanti. Hanno adottato la solita tecnica: si sono arrampicati sui balconi al primo piano e, armati di arnesi da scasso, hanno forzato gli infissi, approfittando dell’assenza dei proprietari.

Due abitazioni sono state visitate in via Andrea Costa, una terza in via Colle Verde nei pressi del circolo Germontari. Qui i malviventi sarebbero entrati in azione attorno alle 20,45 quando gli inquilini al piano di sopra hanno sentito dei rumori, ma non si sono insospettiti più di tanto. I ladri hanno scardinato la porta-finestra e messo a soqquadro ogni stanza, in particolare la camera da letto, dove hanno rovistato in armadi e cassetti. Se ne sono andati con una penna d’oro, un paio di monili e una collezione di vecchie lire.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il proprietario, rientrato attorno alle 23, ha chiamato subito il 112 quando si è reso conto che non riusciva ad aprire la porta: i malviventi, infatti, avevano inserito nella serratura una seconda chiave trovata nell'abitazione, in modo da impedire che qualcuno potesse entrare e sorprenderli. «Chiunque avesse visto qualcosa, movimenti o persone sospette, lo segnali ai carabinieri», è il suo appello. Sul raid indagano i militari del Norm, che stanno analizzando le immagini riprese dalle telecamere della zona.

Gallery