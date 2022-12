Task force di Capodanno per garantire la sicurezza: niente botti e vetro bandito. Ecco tutte le regole d'ingaggio

ANCONA – La parola d'ordine sarà sicurezza. Così le forze dell'ordine hanno predisposto una organizzazione ad hoc per il concerto dell'ultimo dell'anno che si terrà domani sera (31 dicembre) in piazza della Repubblica con la festa annessa organizzata dal Comune. In occasione dei festeggiamenti del Capodanno, è attesto il gruppo “Rumba de Bodas” e la presenza di un dj set, la questura ha predisposto servizi di ordine pubblico per la corretta gestione dell’evento. Il Comune ha pensato ad adeguate misure di safety, che consistono, in primo luogo, nell’impiego di un congruo numero di addetti alla sicurezza con il compito di controllo degli accessi all’area interessata dal concerto, assistenza all’esodo, instradamento e monitoraggio dell’evento stesso.

Oltre a tali addetti, saranno presenti operatori formati per il rischio incendio, un centro coordinamento emergenze e un presidio sanitario. La polizia locale ha emesso una specifica ordinanza di viabilità, con la quale ha disposto i provvedimenti limitativi della circolazione (strade chiuse alle auto nel perimetro vicino al teatro delle Muse). Saranno altresì vigenti i divieti contenuti nel regolamento di polizia urbana che riguardano i botti e petardi (vietati), il vetro e l’alcool. Il dispositivo di security vedrà il coinvolgimento di poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani. Per contrastare episodi di criminalità diffusa e atti di intemperanza, il week end di Capodanno sarà caratterizzato da un aumento e un potenziamento di tutti i servizi interforze di controllo e presidio del territorio, anche con il coinvolgimento della polizia locale e della polizia stradale, quest’ultima impegnata nel controllo della viabilità negli orari più critici, in particolare quelli notturni. Nessuno sconto a chi verrà sorpreso a guidare ubriaco compromettendo la propria vita e quella altrui.