Salta giù dall'ambulanza in corsa e danneggia le auto in sosta

JESI - Caos nell'ambulanza, salta fuori in preda ai fumi dell'alcol e danneggia alcune auto in sosta. L'episodio è accaduto giovedì scorso nello jesino. L'uomo, 42enne polacco, era stato soccorso perché ubriaco. A bordo del mezzo ha iniziato a prendere a calci le apparecchiature fino a balzare fuori dal mezzo. E' stato raggiunto dalle forze dell'ordine dopo aver danneggiato cofani e specchietti di alcune auto. Per lui nessun danno fisico, anche le apparecchiature mediche non risultano danneggiate. Il 42enne è stato quindi portato in ospedale per accertamenti.