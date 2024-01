Privi di sensi nella notte in città e al porto, soccorsi due giovani

ANCONA - Privo di sensi in una traversa di via Flaminia, paura per un 28enne nigeriano. E' stato soccorso dalla Croce Gialla di Ancona, ieri, dopo l'allarme dato da alcuni passanti. Scena che ha seguito quella di mercoledì sera, dove un 26enne è stato trovato svenuto nella zona del porto. Anche in questo caso la Croce Gialla ha provveduto al trasporto in ospedale per accertamenti.