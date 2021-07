Guidano ubriachi dopo la vittoria della nazionale: in 4 nei guai

Fabriano si è accesa come ogni città d'Italia ieri sera per festeggiare la vittoria degli azzurri all'europeo. I carabinieri al termine della partita, dunque, hanno prestato particolare attenzione ai luoghi e alle vie più affollate. Quattro le persone risultate positive all'etilometro.

In particolare sono intervenuti alle 3 di notte, quando, ad un posto di blocco, hanno fermato due ragazzi per guida in stato d'ebbrezza. Non lontano dai giardini pubblici, un quarantenne di origine macedone ma residente nell'entroterra, è stato fermato con un tasso alcolemico 4 volte oltre il limite, con un tasso di 2 grammi di alcol per litro di sangue. Per lui è scattata la denuncia, il sequestro del mezzo e ritiro della patente. Poco dopo un ventenne di Fabriano è stato fermato e, sottoposto all'alcol test, è risultato avere un valore pari a 1,5 grammi per litro: è stato denunciato, patente ritirata, auto affidata al proprietario.