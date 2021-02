In treno senza mascherina, poi aggredisce gli agenti: denunciato

Non solo viaggiava in treno senza mascherina, ma quando la Polizia, chiamata dal capotreno lo ha invitato a scendere dal convoglio, si è rifiutato e ha tentato di dare un pugno a un agente. E' accaduto alla stazione di Forlì, dove è poi stato denunciato e multato per la violazione delle disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid-19. Si tratta di un trentasettenne di Bologna che viaggiava sul treno regionale Ancona-Piacenza.