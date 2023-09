Accoltella l'amico durante una festa privata, 19enne ai domiciliari: per lui anche tentata estorsione e spaccio di droga

ANCONA - Si trova agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico il 19enne, responsabile circa due settimane fa del ferimento di un coetaneo. Il giovane infatti aveva accoltellato l'amico colpendolo alla schiena durante una festa tra amici in un’abitazione privata. Sulla base di quanto ricostruito dalla Polizia in corso di indagine, l’indagato, oltre che del reato di lesioni personali aggravate, si era reso responsabile anche di tentata estorsione, spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi.

L'aggressione

L'aggressione è avvenuta il 1 settembre in una villa privata di Ancona, durante una festa tra giovani. Secondo la ricostruzione della polizia, il 19enne pretendeva nei confronti della vittima il pagamento di una somma di denaro per motivi legati ad una precedente cessione di droga non pagata. Al rifiuto era nato un acceso diverbio, degenerato fino all'accoltellamento. L'immediata perquisizione a casa del 19enne aveva permesso ai poliziotti di trovare anche 48,82 grammi di hashish ed un bilancino di precisione. Il coltello utilizzato contro la vittima invece non è stato ancora ritrovato in quanto gettato dall’indagato in un’area campestre nei pressi della villa, non meglio precisata. Nel pomeriggio di ieri hanno rintracciato l'aggressore presso la propria abitazione di residenza e lo hanno collocato agli arresti domiciliari sulla base di quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria