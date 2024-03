Caos durante il barbecue in giardino, arriva il vicino di casa e prende a bastonate moglie e marito

ANCONA - Ha dell'incredibile quanto accaduto nelle scorse ore in via De Gasperi dove uomo uomo ha aggredito una donna, sua vicina di casa, intenta a grigriare della carne su un barbecue. Sul posto sono dovuti intervenire i poliziotti e l'aggressore è stato denunciato.

Il fatto

I poliziotti sono intervenuti nei pressi di via De Gasperi a seguito di segnalazione che raccontava della presenza di un uomo che, poco prima, aveva colpito una donna a bastonate. La vittima, peruviana di circa 45 anni, ha riferito agli agenti di essere stata colpita con un bastone da un uomo, suo vicino di casa. Lui, romeno di circa 50 anni, prima aveva aggredito verbalmente il marito della vittima e poi aveva colpito anche lui con un manico di scopa. Quest'ultimo si trovava nel giardino di casa intento a grigliare della carne su un barbecue insieme a sua moglie. Alla lite, di cui non si conoscono le cause, era presente anche la moglie dell'aggressore che, non paga di quanto fatto dal marito, ha iniziato ad insultare la 45enne peruviana. L'aggressore è stato accompagnato in Questura e denunciato per lesioni personali aggravate.