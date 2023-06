Minaccia le consulenti del Tribunale per riavere l'affidamento dei figli: braccialetto elettronico per la mamma stalker

ANCONA- Vuole riottenere l’affidamento dei propri figli e pur di averlo perseguita e minaccia le due consulenti per il Tribunale per i Minorenni delle Marche di Ancona. Divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per una madre di 42 anni, residente nel capoluogo, accusata di stalking, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. La donna ha iniziato a perseguitare e a minacciare le due professioniste affinché redigessero relazioni e perizie favorevoli nei suoi confronti. Le consulenti, intimorite per le minacce di ritorsione dirette anche ai propri familiari, hanno sporto denuncia presso gli uffici della Squadra Mobile di Ancona. A seguito dell’attività investigativa, la Polizia ha richiesto l’applicazione di idonea misura cautelare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona e il GIP ha emesso l’ordinanza di divieto di avvicinamento a non meno di 500 metri dalle due persone offese, dalla loro dimora, luogo di lavoro e dai loro familiari, nonché il divieto di comunicare con loro con qualsiasi mezzo. Il 31 maggio scorso, i poliziotti hanno quindi dato esecuzione al provvedimento applicando alla donna il braccialetto elettronico. «I braccialetti elettronici rappresentano sicuramente un provvedimento efficace per potenziare le misure di protezione delle vittime di condotte persecutorie e/o di violenza domestica- afferma il questore Capocasa-. Lo strumento in realtà si avvale di due dispositivi: del braccialetto che viene apposto al prevenuto e di un dispositivo in possesso della vittima, che l'avverte qualora l'aggressore si avvicini troppo. Contemporaneamente un segnale allerta le Forze dell'Ordine, che mandano una pattuglia per effettuare il controllo. Questo strumento è indispensabile per proteggere di più e meglio le donne. L'utilizzo ci conforta in termini di vite salvate poiché le violazioni sono irrisorie e le recidive vengono pesantemente abbattute».