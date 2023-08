Accoltellamento nel distributore di benzina, uomo si scaglia contro il rivale in amore

CIVITANOVA - Accoltellamento in un distributore di benzina: un uomo, italiano, ha colpito il presunto rivale in amore. E' successo alle 18, tutto è in fase di ricostruzione e accertamento da parte dei carabinieri. Secondo le prime risultanze, l'aggressione sarebbe avvenuta all'improvviso nel piazzale dell'area di servizio in via De Amicis. Il ferito era insieme a una donna. L'uomo è stato portato in ospedale con diverse ferite, ma non pare in pericolo di vita.